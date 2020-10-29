29 Октября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Медики Ноябрьска пройдут повторную вакцинацию от COVID-19

Медицинский персонал Ноябрьска (ЯНАО) пройдет вторую вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона. Всего от COVID-19 три недели назад привились 42 сотрудника медучреждений города. Сейчас же, согласно инструкции, медработников будут прививать вторым компонентом комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак.

Чтобы отслеживать состояние здоровья медицинского персонала, каждый привитый вел дневник самоконтроля в мобильном приложении, где фиксировал информацию о самочувствии. После заключения от терапевта, медики могут пройти повторную вакцинацию.

"По результатам анализа данных, у медицинских работников не отмечено серьезных осложнений иммунизации. После вакцинации препаратом Гам-КОВИД-Вак у всех выработается напряженный антиген-специфический клеточный противоинфекционный иммунитет", - пояснила главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД Людмила Волова.

Напомним, что следующие на очереди после медперсонала, граждане, входящие в группы риска. Однако до начала массовой вакцинации от COVID-19, необходимо отработать ряд организационных вопросов, а также наладить массовое производство вакцин.

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Медики Ноябрьска пройдут повторную вакцинацию от COVID-19

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Теги: Медики, Ноябрьск, вакцинация, коронавирус, прививка



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