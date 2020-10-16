В Новом Уренгое осталась только одна свободная койка для больных COVID-19

В Новом Уренгое осталась только одна свободная "ковидная" койка, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Из 186 коек - занято 185. Среди госпитализированных девять детей. Девять человек находятся в реанимации, восемь - на ИВЛ.

Власти планируют развернуть дополнительные койки.

"Сегодня в Новом Уренгое в терапевтическом корпусе городской больницы будет развернуто сто дополнительных коек для больных коронавирусом", - сообщили в оперштабе.