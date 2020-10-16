16 Октября 2020
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Бокс для перевозки COVID-больных в ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

В Новом Уренгое осталась только одна свободная койка для больных COVID-19

В Новом Уренгое осталась только одна свободная "ковидная" койка, сообщили Накануне.RU в администрации города.

Из 186 коек - занято 185. Среди госпитализированных девять детей. Девять человек находятся в реанимации, восемь - на ИВЛ.

Власти планируют развернуть дополнительные койки.

"Сегодня в Новом Уренгое в терапевтическом корпусе городской больницы будет развернуто сто дополнительных коек для больных коронавирусом", - сообщили в оперштабе.

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В Новом Уренгое осталась только одна свободная койка для больных COVID-19

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Теги: Новый Уренгой, коронавирус, свободные койки



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Ранее 13.10.2020 19:39 Мск В Новом Уренгое осталось 11 свободных ковид-коек, а медиков везут из других регионов

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