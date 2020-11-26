Школьники Ямала вернутся к очному обучению

Глава Ямала Дмитрий Артюхов в Instagram сообщил о том, что с 1 декабря школьники вернутся к очному обучению, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Губернатор отметил, что "получает много вопросов от родителей школьников о дистанционном обучении". Он согласился с тем, что "формат непривычный, и технические трудности возникали".

"Но это вынужденная мера, и она дала результат. За месяц заболеваемость ОРВИ среди школьников снизилась почти вдвое. Стабилизировалась и общая ситуация – в последние дни количество заболевших медленно, но идёт вниз. Поэтому с 1 декабря все дети возвращаются в школу. Учебный процесс будет организован в обычном режиме", - уточнил Артюхов.

Для тех, кто сейчас - на дистанционном обучении, во всех муниципалитетах начали доставлять продуктовые наборы.

"В них – всё необходимое для приготовления полноценных горячих обедов. Поддержку получат те, кто больше всего в ней нуждаются – дети из многодетных и малоимущих семей, ребята с особенностями здоровья – всего 16 льготных категорий. Наборы получит каждый третий школьник", - подытожил Артюхов.