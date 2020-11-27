В медучреждениях Ямала откроются центры оперативной диагностики коронавируса

На базе медучреждений ЯНАО создаются центры для оперативной диагностики пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвержденным диагнозом. Такой центр будет располагаться в отдельных зонах на базе больницы, где, исходя из результатов обследования, будет назначаться лечение: амбулаторное или стационарное.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, после осмотра и при наличие показаний, человеку назначается дополнительное обследование, которое сразу же и проводится. Оно включает в себя анализ крови, электрокардиограмма сердца, тест на коронавирус, а также компьютерная томография либо рентгенографическое исследование грудной клетки.

После этого пациента с показаниями к госпитализации направляют в стационары, а пациенты амбулаторного профиля – домой. Все пациенты, вне зависимости от формы заболевания, доставляются до места назначения транспортом медицинской организации.

"Мы создаем дополнительные условия для пациентов, нуждающихся в оперативной диагностике. По результатам проведенных исследований будет понятно, требуется ли пациенту госпитализация в стационар или возможно амбулаторное лечение", - прокомментировал нововведение глава окружного департамента Сергей Новиков.

Все сотрудники медучреждения и пациенты имеют полный набор средств индивидуальной защиты. Для переодевания организован фильтр, находящийся между "грязной" и "чистой зоной".

Помимо этого совершенствуется система дистанционного консультирования пациентов, что особенно полезно для тех, кто проходит лечение амбулаторно. Планируется, что медицинские карты будут заполняться в онлайн-режиме, а получить консультацию могут также пациенты с ОРВИ и внебольничными пневмониями.