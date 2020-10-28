В Пуровском районе откроют дополнительный "ковидный" госпиталь

В Пуровском районе на базе центра социальной помощи семье и детям "Луч Надежды" будет развернут дополнительный "ковидный" госпиталь, сообщили Накануне.RU в окружном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Центр соцпомощи расположен в Пуровске. В нем развернут 30 дополнительных коек для пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой форме. В работе резервного госпиталя будет задействовано 15 специалистов Тарко-Салинской ЦРБ.

Открытие госпиталя планируется 2 ноября.