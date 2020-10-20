В Новом Уренгое, где осталась одна койка для больных коронавирусом, ограничивают проведение массовых мероприятий

В Новом Уренгое ограничат проведение массовых мероприятий. Об этом в своём Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Воронов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Принято решение на период роста заболеваемости максимально ограничить проведение городских спортивных и культурных мероприятий, по возможности перевести их в онлайн-режим", - отметил мэр после заседания городского штаба по профилактике коронавируса.

В числе других решений – создание резерва в объёме не менее 100 коек. Кроме того, в ноябре в строящемся инфекционном госпитале будет введена первая очередь – 40 палат, это более 50 коек.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что из имеющихся в городе 186 "коронавирусных" коек заняты 185.