Родители ямальских школьников смогут перевести ребенка на дистант по желанию

Родители школьников, обучающихся в ямальских учебных учреждениях могут по собственному желанию переводить детей на дистанционное обучение. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

Для перехода на удаленный формат обучение необходимо написать заявление на имя директора школы. В пресс-службе также отметили, что выбрать дистанционку можно вне зависимости от причин.

Напомним, что 26 ноября глава Ямала Дмитрий Артюхов в Instagram сообщил о том, что с 1 декабря школьники вернутся к очному обучению.