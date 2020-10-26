В Салехарде врачей не успевают тестировать на коронавирус. Прокуратура начала проверку

Началась проверка информации о том, что в Салехардской окружной клинической больнице есть проблемы с тестированием врачей на коронавирус, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.

По некоторым данным, тестировать медиков не успевают якобы из-за большого количества инфицированных. Изучением данных займутся сотрудники городской прокуратуры.

"По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников клиники. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований", - уточнили в окружном надзорном ведомстве.