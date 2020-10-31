На Ямале режим повышенной готовности из-за коронавируса продлен до зимы

Режим повышенной готовности на Ямале продляется до 1 декабря 2020 года, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Вместе с этим продлевается режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также масочный режим в общественных местах и требование к соблюдать социальную дистанцию. Усилен режим дезинфекции на общественном транспорте, такси, а также в иных местах массового пребывания людей.

Кроме того, ямальцы, выезжавшие за пределы автономного округа более, чем на 10 дней, должны сдавать тесты на коронавирус. Вахтовые работники могут приступать к работе только при наличии отрицательного теста, который был сделан минимум за пять дней до въезда в автономный округ.

Также с 23.00 до 6.00 запрещен показ фильмов, зрелищные и развлекательные мероприятия, оказание услуг общественного питания. Предоставление услуг органами ЗАГС – только по предварительной записи.

С 27 октября 2020 года соцвыплаты департамента и учреждений соцзащиты автоматически продлеваются до 1 марта следующего года.

