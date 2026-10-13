17 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Свердловский депутат предложил строить дата-центры на Урале

Депутат Госдумы РФ от Свердловской области Александр Ивачев предложил строить новые дата-центры на Урале. Идею одобрил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Как рассказал Ивачев на своей странице в соцсети, накануне состоялось первое заседание комитета Госдумы по цифровому развитию и искусственному интеллекту, в котором он состоит. На нем свердловский депутат выступил с предложением изменить текущую географию размещения дата-центров, уйдя от их концентрации в Центральной России.

"Актуальность этой инициативы возросла после недавней атаки украинских БПЛА на дата-центры Яндекса. Очевидно, что подобная концентрация ЦОДов (центров обработки данных) создает существенные риски для национальной безопасности и устойчивости инфраструктуры. Кроме того, такая география не в полной мере учитывает потенциал Азиатской части России", - отметил Александр Ивачев.

По его словам, в Свердловской области профицит генерации электроэнергии составляет 20%, и в ближайшие годы этот показатель вырастет благодаря вводу нового энергоблока Белоярской АЭС. Депутат полагает, что благоприятными для строительства и эксплуатации энергоемких объектов за Уралом являются также стоимость рабочей силы и климатические условия.

"Министр цифрового развития Максут Шадаев, присутствовавший на заседании, поддержал инициативу и подтвердил готовность Правительства к взаимодействию с Думой для ускорения создания новой вычислительной инфраструктуры. По итогам обсуждения комитет договорился с Минцифры о продолжении диалога для выработки дополнительных законодательных мер и обсуждения возможностей субсидирования отрасли в ближайшие три года", - заключил Ивачев.

Ранее сообщалось, что Минцифры совместно с Минобороны России сейчас решают вопрос по защите ЦОДов от атак.

Теги: дада-центры, строительство, Ивачев, Шадаев, Минцифры, депутат


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