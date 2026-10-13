Процесс по делу уральского олигарха Алексея Боброва закрыли от СМИ

В Екатеринбурге стартовал процесс по делу бывшего совладельца "Облкоммунэнерго" Алексея Боброва, обвиняемого в крупном мошенничестве. Сейчас он находится под домашним арестом, который должен продлиться до 1 марта 2027 года.

По версии следствия, бывший акционер "Корпорации СТС" Алексей Бобров вместе с бывшим председателем совета директоров "Корпорации СТС" Татьяной Черных, экс-вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, бывшим главой предприятия Дмитрием Будановым и экс-руководителем "Объединенной теплоснабжающей компании" Антоном Боликовым совершили хищение 144 млн рублей из регионального бюджета. Изначально, средства были выделены на компенсацию расходов по трем концессионным соглашениям, но якобы были присвоены фигурантами.

Позднее Бобров, как и Черных, признали вину и возместили ущерб, а после дали показания на бывшего вице-губернатора Олега Чемезова. В связи с этим, дела как Боброва, так и Черных выделили в отдельное производство. Они находились под стражей, но были отпущены под домашний арест.

В начале заседания гособвинение подало ходатайство о закрытии процесса от СМИ, сославшись на тайну следствия. Адвокат Боброва поддержала ходатайство, заявив, что в своих показаниях ее подзащитный может ссылаться на данные, которые расследуются по другим еще не закрытым уголовным делам. Суд согласился и закрыл процесс от СМИ.

Уголовное дело о мошенничестве со средствами "Облкоммунэнерго" появилось на фоне национализации активов "Корпорации СТС". Надзорное ведомство настаивало, что доступ бывших акционеров корпорации Артема Бикова и Алексея Боброва к объектам энергетической инфраструктуры в ряде регионов УрФО стал возможен благодаря их связям с представителями федеральных и региональных органов власти, включая бывшего руководителя РАО "ЕЭС" Анатолия Чубайса, советником которого Биков работал в 2003-2005 годах, и региональных высокопоставленных чиновников Алексея Пьянкова (экс-глава МУГИСО), Николая Смирнова (бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области) и Олега Чемезова (экс-вице-губернатор региона).