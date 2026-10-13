Российских туристов, застрявших в Непале из-за наводнения, эвакуировали на армейском вертолете

Группу российских туристов, застрявших на треке в Непале из-за наводнения, эвакуировали на вертолете.

"У нас все в порядке, только что армейский вертолет вывез всех в Аругат - поселок ниже по реке, откуда есть неповрежденная дорога в Катманду и Покхару", - сообщила ТАСС руководитель группы Мария Ерохина.

Как сообщило ранее посольство РФ в Непале, в результате произошедшего 11 октября наводнения на реке Будхи-Гандаки, в деревне Джагат округа Горкха оказалась отрезанной группа из девяти российских туристов, отправившихся в треккинг вокруг горы Манаслу. Наводнение разрушило дороги и тропы. В дипведомстве отмечали, что прямой угрозы жизни и здоровью российских граждан нет, однако из соображений безопасности туристы поднялись выше на гору.

В сентябре в посольстве опровергли сообщения российских СМИ о якобы завершении в Непале поисковой операции в связи с произошедшим 26 августа селевым паводком. Подчеркивалось, что заявлений о завершении операции непальские власти не делали.