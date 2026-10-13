Суд взыскал с театра "Золотое кольцо" неустойку по иску РАО

Арбитражный суд Москвы поддержал Российское авторское общество (РАО) в споре с театром "Золотое кольцо", которым руководит народная артистка России Надежда Кадышева. Об этом рассказали "Известия", изучившие материалы дела.

Суд обязал театр выплатить 100 тысяч рублей неустойки и еще 10 тысяч - на покрытие госпошлины. Все из‑за того, что театр нарушил условия договора, который стороны подписали еще 30 декабря 2005 года. По этому документу театр как организатор концертов должен каждый квартал за 10 дней передавать в РАО сведения о выручке от билетов и список исполненных произведений с именами авторов.

В четвертом квартале 2023 года театр не сдал отчетность по двум концертам: выступлению Кая Метова и программе Надежды Кадышевой "Снег летит". За каждый день просрочки договор предусматривал штраф - 100 рублей.

Представители театра пытались оспорить сам договор и подали встречный иск - хотели добиться признания соглашения незаключенным. Но суд не стал разбирать эти доводы и вернул заявление без рассмотрения.

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