В Брянской области после атаки БПЛА пострадали трое пожарных

В Брянской области трое пожарных пострадали при ликвидации возгорания, возникшего после атаки БПЛА в Жуковке. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По его словам, работники тушили пожар в частном жилом доме, когда произошла детонация еще одного взрывного устройства. "Все трое получили ранения, им оказана необходимая медицинская помощь, они госпитализированы", - написал глава региона в Telegram-канале.

Ранее Ковальчук сообщил, что за прошедшие сутки над Брянской область было уничтожено 59 вражеских БПЛА.