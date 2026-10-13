13 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Регионы наращивают траты на науку и инновации

Расходы на исследования в России за 5 лет выросли в 1,5 раза, на инновации - вдвое. В 2024 году на науку направили свыше 1,7 трлн рублей - на 14,3 % больше, чем годом ранее, сообщают "Ведомости".

Лидер по вложениям - Москва (36 %, почти 613 млрд рублей), далее Московская область (12 %) и Санкт‑Петербург (11 %). На 10 регионов приходится 80 % всех трат на науку. Самые низкие объемы - в Ненецком АО (34 млн рублей), Ингушетии (80,5 млн) и Республике Алтай (103 млн).

Быстрее всего траты росли в ЯНАО (более чем втрое), Татарстане (+164 %) и Ярославской области (+140 %). Снижение - в Ингушетии (-28 %), Кировской (–21 %) и Тверской (-15 %) областях, ХМАО (-2,3 %).

Доля молодых исследователей (до 39 лет) к 2024 году снизилась до 43,3 %. Выше всего показатель в Приволжском округе (48,6 %), ниже - в Северо‑Кавказском (25,2 %) и Дальневосточном (31,9 %).

Инвестиции в инновации за 2019-2024 годы выросли в 2,3 раза - до 4,5 трлн рублей. Сильнее всего рост - в Крыму (в 21 раз), Татарстане (в 4,4 раза), Москве (втрое). Резкое падение - в Туве (в 500 раз). Данные - Росстат.

Теги: наука, исследования, инновации


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