Ответственного за снос киосков в Екатеринбурге отправили под домашний арест

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес меру пресечения замдиректора МКУ "Центр организации выставок и ярмарок" Сергею Вдовенко. В рамках уголовного дела о мошенничестве в сфере нестационарных торговых объектов (НТО), ему назначили домашний арест по 6 декабря текущего года включительно. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Там также добавили, что меру пресечения вынесли и двум подрядчикам - Мушеге Нерсисяну и Олегу Пушкареву. Они пробудут в СИЗО до 6 декабря. Как сообщает 66.RU со ссылкой на источник, тоже обвиняют в мошенничестве. Якобы предприниматели списывали деньги за хранение разобранных киосков, хотя на деле ларьки полностью уничтожались.

Напомним, что в начале октября силовики наведались домой к Вдовенко, после чего он стал проходить по делу в качестве подозреваемого. В мэрию же пришли к замдиректора департамента потребительского рынка Сергею Васильеву. Якобы 7 октября его привезли на очную ставку к Вдовенко, но после опроса отпустили, после чего он вышел на работу.