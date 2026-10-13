В Югре школы начинают переводить на дистант из-за роста заболеваемости ОРВИ и пневмониями

В поселке Игрим Березовского района Игримскую СОШ №1 и СОШ имени Собянина Г. Е. перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ и пневмониями, сообщает Neft.

Решение было принято на внеочередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

На удаленку также переведены все кружки и секции поселка, в образовательных организациях введен масочный режим, массовые мероприятия в помещениях отложены до снижения заболеваемости.