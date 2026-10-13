Борис Джонсон опроверг вмешательство России в Brexit

Экс-глава британского кабмина Борис Джонсон назвал ложью заявления действующих властей о том, что Россия пыталась повлиять на исход голосования по Brexit в 2016 году. Так он отреагировал на высказывания премьера Энди Бернема относительно якобы имевшего место "российского вмешательства".

Джонсон напомнил, что сразу после вступления в должность премьера лично запрашивал разведку о подобных фактах. Тогда ему дали четкий ответ: каких-либо подтверждений внешнего давления на плебисцит не обнаружено, то есть Бернэм просто врет.

Джонсон активно выступал за выход в Британии из ЕС. Бернэм был тогда против. А недавно допустил, что страна может вернуться в ЕС. Он анонсировал предстоящий до конца года саммит ЕС-Британия, где планирует представить свое видение будущего взаимодействия с ЕС.