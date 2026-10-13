На Урале легковушка врезалась в автобус. Два человека погибли

В Режевском районе произошло смертельное ДТП с легковым автомобилем и рейсовым автобусом. Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, два человека погибли.

Трагедия произошла сегодня примерно в 07.00 на 64-м километре автодороги "Екатеринбург — Реж — Алапаевск". По предварительным данным, водитель "Хонда" 1988 г.р. выехал на встречную полосу, где столкнулся с частным рейсовым автобусом "Ютонг". В результате ДТП, водитель и пассажир иномарки скончались на месте происшествия до прибытия бригады "скорой".

Личности участников аварии, а также обстоятельства происшествия устанавливаются. На участке организовано реверсивное движение, сотрудники Госавтоинспекции регулируют поток.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости постоянного контроля за дорожной обстановкой, соблюдения скоростного режима и недопустимости выезда на полосу встречного движения. Внимательность и осторожность за рулем — залог сохранения жизни и здоровья всех участников дорожного движения.