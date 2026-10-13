Титульный бой Бивола и Смита возглавит декабрьский турнир RCC в Екатеринбурге

Объединённый чемпион мира WBA, WBO, IBF и The Ring Дмитрий Бивол проведёт следующую защиту своих титулов на масштабном боксёрском турнире от Русской медной компании.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, соперником Бивола станет британец Каллум Смит, который владеет поясом временного чемпиона мира WBO.

Вечер мирового бокса RCC состоится 12 декабря в Екатеринбурге и пройдёт на многотысячной "УГМК-Арене".

Билеты поступят в продажу в ближайшее время и будут доступны к покупке только на сайте билетного оператора "Кассир".

Дмитрий Бивол боксировал на шоу от РМК уже дважды. В 2021 году он защищал пояс WBA против Умара Саламова. В 2026-м спортсмен впервые выступил под сводами "УГМК-Арены", где одолел Михаэля Айферта и защитил титулы WBA, IBF, IBO и The Ring.

Напомним, что недавно Каллум Смит подписал контракт на бой против Дмитрия Бивола в Екатеринбурге.