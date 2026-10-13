В Пензенской области рванул газопровод Средняя Азия – Центр

В Пензенской области на магистральном газопроводе Средняя Азия – Центр произошёл "инцидент".

Это случилось в районе села Волчково. После взрыва началось интенсивное факельное горение. Огонь взвился на 70 м. Трубопровод оперативно перекрыт, сообщили "Ъ" в правительстве региона. Газопровод входит в экосистему "Газпром Трансгаз Саратов". Участок – часть транспортной системы, соединяющей месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с Россией и Европой.

По данным ГУ МЧС по Пензенской области, в 11.00 13 октября спасателям поступило сообщение о том, что из-за нарушения технологического процесса произошел порыв высокого давления на магистральном газопроводе в селе Волчково. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.