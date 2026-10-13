Два самолета подали сигнал бедствия из‑за нехватки топлива

Над Нижним Новгородом почти одновременно произошли два нештатных случая: с разницей примерно в пять минут два пассажирских самолета передали сигнал Mayday Fuel - он означает критическую нехватку топлива. Об этом сообщил медиаресурс SHOT.

Первым тревогу подал экипаж Airbus A320 авиакомпании S7 Airlines, который летел из Минеральных Вод в Домодедово. Пилоты заметили, что топлива осталось критически мало, незадолго до снижения. Несмотря на напряженную ситуацию, они сумели безопасно посадить самолет в Домодедово.

Через несколько минут такой же сигнал отправил экипаж другого Airbus A320 - лайнера киргизской авиакомпании Avia Traffic Company. Самолет следовал из Бишкека в Москву, и у пилотов тоже резко упал запас топлива. И этот борт в итоге благополучно сел в Домодедово.

Оба эпизода случились почти в одно время в небе над Нижним Новгородом.

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