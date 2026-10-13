ФСБ: Сорвана попытка СБУ атаковать дронами военный аэродром в Воронеже

Киев планировал нанести удар дронами по военному аэродрому "Балтимор" в Воронеже, теракт удалось предотвратить, сообщили в ФСБ РФ.

По данным ведомства, задержана подозреваемая в подготовке атаки. Отмечается, что СБУ завербовала россиянку, когда та была на территории Украины в 2022 году. Женщина приехала в Воронеж и по заданию куратора арендовала гараж, который планировала использовать для сборки и запуска БПЛА. Она забрала из тайников девять дронов со взрывчаткой, а также средства управления беспилотниками. Также в ФСБ сообщили, что управлять дронами в финальной фазе должны были с территории Украины через интернет.

Диверсию удалось предотвратить на стадии подготовки. Пособница украинских спецслужб отправлена под арест.