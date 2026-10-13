13 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В белорусском костёле освящена икона миллениала, созданная ИИ

В белорусском Новолукомле освятили часовню Святого Франциска Ассизского и икону святого Карло Акутиса, созданную при помощи искусственного интеллекта.

Церемония состоялась 11 октября. Обряд провёл архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщает официальный портал Минско-Могилёвской архиепархии.

Акутис родился 3 мая 1991 г. в Лондоне в богатой, но не особенно набожной католической семье. Вскоре после его рождения семья вернулась в Милан, где у парня было обычное счастливое детство. Он интересовался науками и с детства читал книги по программированию для студентов колледжа. Взрослея, мальчик каждый день проводил часы в молитве перед Евхаристией.

Он заслужил прозвище "Божий вдохновитель" благодаря своему главному технологическому достижению – сайту, документирующему так называемые евхаристические чудеса, признанные церковью. В октябре 2006 г. 15-летний Акутис заболел острым лейкозом и через несколько дней скончался. Похоронили подростка в Ассизи.

Популярность Акутиса во многом объясняется согласованной кампанией Ватикана, направленной на то, чтобы дать следующему поколению верующих "святого по соседству", который был обычным человеком, но совершал в жизни экстраординарные поступки. Канонизирован в сентябре 2025 г. папой римским Львом XIV. Акутис стал первым католическим святым тысячелетия.

Итальянский подросток Карло Акутис, умерший от лейкемии в 2006 году в возрасте 15 лет, стал первым католическим святым XXI века(2025)|Фото: Maurizio Maule / Keystone / Global Look Press

Теги: Карло Акутис, святой, канонизация, икона, ИИ


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