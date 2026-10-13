Новым председателем ЗакСО стал Дмитрий Жуков

Новым председателем Законодательного собрания Свердловской области, как и ожидалось, стал глава исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Дмитрий Жуков.

Решение об этом было принято на сегодняшнем первом заседании ЗакСО нового созыва. За кандидатуру Жукова проголосовали все 48 присутствовавших депутатов. Решение о его избрании спикером было принято единогласно.

Напомним, что Дмитрий Жуков сменил на посту председателя свердловского заксобрания Людмилу Бабушкину, которая бессменно руководила региональным парламентом с 2011 года, а теперь переходит на должность первого вице-спикера ЗакСО.