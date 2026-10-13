В Баку массовые протесты из-за запрета хиджабов в школах

В Баку в результате массовых протестов арестованы почти 40 человек. Причиной стал фактический запрет в школах на женские платки - хиджабы.

В конце сентября правительство приняло постановление, что в учебных заведениях нельзя носить никакие элементы одежды, которые не соответствуют светскому характеру обучения. Традиционный женский платок теперь тоже под запретом.

Президент Ильхам Алиев заявил, что никто не имеет права указывать властям. По факту в хиджабе на голове в школу никого не пускают.

В сети появились видео масштабных протестов учеников и родителей.