В Амурской области селянка оштрафована за изображение медведя, созданное ИИ

Жительница посёлка Магдагачи (Амурская область) по фамилии Костылева оштрафована за фейковое фото медведя.

В сентябре она, находясь в своём доме в Магдагачи, решила разыграть подругу. Через браузер она обратилась к ChatGPT с просьбой добавить медведя на фотографию улицы Красноармейской, сделанную ею самой. Затем она отправила полученное изображение подруге через мессенджер.

Однако шутка быстро вышла из-под контроля. Фото с медведем разлетелось по мессенджерам, и в полицию начали поступать тревожные звонки от жителей. Информация о "гуляющем хищнике" дошла до главы округа. Для урегулирования ситуации задействовали охотоведов и технику.

После случившегося Костылева сама позвонила в полицию и призналась, что фото сделано с помощью искусственного интеллекта. Одна из местных жительниц рассказала, что после увиденного реалистичного изображения весь день боялась выходить из дома и не смогла сходить в магазин за продуктами.

В суде Костылева признала вину и раскаялась. Она рассказала, что хотела лишь подшутить над подругой. Костылева попросила вернуть изъятый у нее iPhone 15, поскольку через него она работает. Смягчающими обстоятельствами стали признание вины и раскаяние. Отягчающих не установлено.

Минимальный штраф по данной статье для граждан – 30 тыс. рублей. Однако с учётом личности виновной, её имущественного положения, того, что к ответственности она привлекается впервые, и наличия смягчающих обстоятельств мировой судья снизил размер штрафа вдвое (до 15 тыс. руб.), а также решил не забирать телефон, сообщает пресс-служба судов Амурской области.

В середине сентября схожий штраф получила жительница Забайкалья. Это случилось на фоне того, что медведи всё чаще выходят из лесов к людям и нападают на них. В итоге в России начался массовый отстрел медведей. Против таких мер выступили зоологи, которые считают, что убийство животных не решит проблему. Нападения, по словам специалистов, происходят по вине самих людей, которые нарушают правила безопасности.