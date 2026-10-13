17 Октября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Семейную пару из Екатеринбурга будут судить за открытие притонов под видом массажных салонов

В Екатеринбурге перед судом предстанет организованная группа, обвиняемая в открытии сети притонов под видом массажных салонов и вовлечении в проституцию. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Сеть "массажных салонов" 18+ "Men’s lounge bar" и "Харизма" работали в уральской столице с 2020 года по февраль 2026-го. Как полагает следствие, организовали их работу Александр Загвоздин и его супруга Елена. Первый салон открылся на улице Степана Разина, 95, а позже интимный бизнес переехал на улицу Мамина-Сибиряка, 52. Каждый из сотрудников имел свои обязанности: кто-то набирал женщин и координировал их работу, другие искали помещения и занимались содержанием притонов, а третьи продвигали бизнес в интернете.

По версии обвинения, за все время существования сети Загвоздины вовлекли в занятие проституцией 24 девушки, Анна Швешкеева — 12, Наталья Никифорова и Ольга Тарасова — семь, а Ксения Еремеева — четыре. Супружеской паре вменяют ч. 1 ст. 241 и ч. 3 ст. 240 УК РФ (создание притонов и вовлечение в проституцию) — по 24 эпизода. Остальным — по той же статье, по одному эпизоду за каждую вовлеченную девушку. Среди обвиняемых также есть фигуранты Автаев и Соколов, которых тоже обвиняют по ч. 1 ст. 241 УК РФ.

Материалы уголовного дела уже поступили в Чкаловский районный суд и находятся в производстве судьи Александра Кабанова. Дата судебного разбирательства пока не определена.

Теги: Екатеринбург, притон, массажный салон, проституция, суд


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