Литва собралась ужесточить санкции против россиян и белорусов

Парламент Литвы инициировал ужесточение национальных санкций против России и Белоруссии.

На пленарном заседании депутаты 97 голосами "за" при четырёх воздержавшихся согласились принять к рассмотрению новые меры. Голосов против не было.

В новом списке речь идёт о запрете для граждан РФ (для них действовал и ранее) и Белоруссии на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными объектами. Также россиянам и белорусам, которые не осудили (декларация подписывается на въезде) действия России на Украине, запрещается публичная деятельность в сфере образования, культуры и спорта, пишет ТАСС.