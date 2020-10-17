Бывший схиигумен Сергий позвал губернатора Куйвашева в монастырь

Бывший схиигумен Сергий обратился к свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Видеозапись обращения опубликована на YouTube канале Всеволода Могучева - сподвижника опального священника.

В своем выступлении Сергий заявляет, что "невидимая рука Хазарского каганата оказывает влияние на губернатора и его окружение".

"Прошу губернатора принять приглашение посетить монастырь "Спорительница хлебов" для личного ознакомления с жизнедеятельностью насельниц монастыря и образовательным процессом", - предложил Сергий.

В этом же выступлении Сергий рассказал о школе при монастыре, которую с 2007 года закончили 136 учеников, 34 после монастырской школы получили высшее образование, 9 - духовно-приходское, остальные среднее специальное. Учащихся обследуют приезжающие врачи, претензий к школе за 13 лет не возникало.

Отметим, что ранее о скандале вокруг Среднеуральского женского монастыря высказывался вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, назвав сложившуюся ситуацию "печальной".

"Безусловно, такие моменты репутационно не идут никому на пользу, но ситуация пришла к такой, какой она есть. На мой взгляд, здесь все очевидно: все, что на сегодняшний день есть в монастыре, начиная от земли и заканчивая постройками, принадлежит епархии и РПЦ", - сообщил вице-губернатор.

Он отметил, что власти внимательно следят за происходящим.

"Но это внутрицерковная тема, которая нас очень беспокоит. И мы по мере своих возможностей и где можем на что-то повлиять, стараемся эту ситуацию уладить и смягчить. Но, к сожалению, пока видимых результатов нет", - заключил Сергей Бидонько.