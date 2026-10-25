Над Брянской областью сбили 48 беспилотников

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об уничтожении 48 украинских беспилотников самолётного типа над регионом за минувшие сутки, передаёт корерспондент Накануне.RU.

Об этом глава региона написал в своём канале на платформе "Макс".

По его данным, в отражении атаки были задействованы подразделения ПВО Минобороны России, мобильно-огневые группы бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, а также спецподразделения Росгвардии по Брянской области.