На Урале судят "спортсменов", нападавших на наркокурьеров

Свердловский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела так называемых "спортсменов" из Среднеуральска. Они нападали на наркокурьеров.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, на скамье подсудимых оказались четверо молодых людей 2007-2008 годов рождения. Следствием им предъявлено обвинение в разбое, похищении человека, истязании, угоне, насильственных действиях сексуального характера и изготовлении порнографических материалов.

"Спортсмены" нападали на наркокурьеров, которые не раскладывали закладки, а забирали наркотики себе. Молодые люди по заказу выслеживали таких курьеров и устраивали расправу, а все свои действия фиксировали на видео.

Как добавили в облсуде, дело рассматривается в закрытом режиме. Приговор уральцам будет вынесен позже.