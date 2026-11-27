Игорь Седов сообщил подробности и состоявшихся заседаниях профильных комитетов в Городской Думе Астрахани

Накануне в Астрахани состоялось несколько заседаний комитетов Городской Думы. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил председатель Думы Игорь Седов

Ключевым вопросом повестки дня заседания комитета по бюджету, финансам и налогам стало предварительное рассмотрение в первом чтении проекта городского бюджета на 2027 год и плановый двухлетний период. Члены комитета ознакомились с базовыми параметрами главного финансового документа: доходы, планируемые расходы, а также уровень дефицита.

Работа над главным финансовым документом продолжается. Следующий этап – утверждение бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Городской Думы.

На совместном заседании комитетов по экономическому развитию города и по бюджету, финансам и налогам городские депутаты совместно с заместителем главы Астрахани Эдуардом Бурдоновым обсудили вопрос о необходимости включения в проект бюджета муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Городской округ город Астрахань».

Кроме того, особое внимание парламентарии уделили развитию социальной сферы — заслушали доклады руководителей отраслевых управлений городской администрации. Так, начальник управления культуры Регина Жевак и начальник управления образования Сергей Фролов поделились актуальной информацией о бюджетном финансировании мероприятий социальных программ – требуемое обеспечение, текущее и перспективы реализации.