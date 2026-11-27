Евгений Солнцев обсудил с Валерием Фальковым проект создания образовательного кампуса в Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев рассказал на своих страницах в соцсетях подробности о состоявшейся накануне в столице рабочей встрече с Министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым.

Глава Оренбужья сообщил, что темой обсуждения были вопросы развития образовательной инфраструктуры в регионе.

"Работаем сразу по двум направлениям: на перспективу и на решение сегодняшних задач. Один из вопросов – капитальный ремонт общежитий Оренбургского государственного университета им. В. А. Бондаренко, которые попали в масштабную программу по ремонту 800 общежитий, реализуемую по поручению Президента России Владимира Путина. За три года в Оренбуржье будут отремонтированы четыре общежития с участием федерального финансирования", - отметил Евгений Солнцев.

Еще одной темой рабочей встречи был проект создания образовательного кампуса в Оренбургской области со специализацией на биоэкономике, автоматизации, робототехнике, искусственном интеллекте в биоэкономике и креативном предпринимательстве.

"Напомню, в конце октября наш проект прошёл четвёртый отбор Минобрнауки РФ в рамках реализации нацпроекта «Молодёжь и дети». Кампус – большой проект на годы вперёд. Мы создаём будущее для наших детей, поэтому проработка и подготовка к его появлению начинается уже сейчас", - подчеркнул Евгений Солнцев.