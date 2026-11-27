При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали три человека
В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Отмечается, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.
По данным оперштаба, из-за падения обломков БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна. Также произошло возгорание в двух частных домах. На местах работают оперативные и специальные службы.
26 ноября в результате атаки украинских БПЛА в Славянском районе Краснодарского края пострадали четыре человека. Двое из них были госпитализированы.