При атаке БПЛА на Новороссийск пострадали три человека

В Новороссийске из-за атаки БПЛА пострадали три человека. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Отмечается, что пострадавшим оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

По данным оперштаба, из-за падения обломков БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна. Также произошло возгорание в двух частных домах. На местах работают оперативные и специальные службы.

26 ноября в результате атаки украинских БПЛА в Славянском районе Краснодарского края пострадали четыре человека. Двое из них были госпитализированы.