В России могут начать сажать за публикацию информации об ущербе от налетов БПЛА

В России могут начать сажать в колонию за публикацию информации об ударах беспилотников. Это случится, если Госдума примет соответствующие поправки.

Законопроект внесли в нижнюю палату российского парламента 26 ноября 2026 г. семеро сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Яцкиным. Изменить предлагается Уголовный кодекс, внеся в него статью 280.5. Если поправки примут, уголовное наказание будет грозить тем, кого уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние.

Незаконное распространение информации об ударах по объектам в России в условиях вооруженного конфликта или других действий с применением оружия, в которых участвует Россия, будут наказывать штрафом в 100-300 тыс. руб., принудительными работами, арестом на четыре – шесть месяцев или отправкой в колонию на срок до трёх лет. Те же действия, повлекшие смерть по неосторожности и причинение вреда здоровью граждан, предлагается наказывать принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до пяти лет.