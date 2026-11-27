Жители Нарвы опасаются вымирания города

Жители Нарвы (город в Эстонии на границе с Россией) опасаются вымирания города.

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По данным специалиста по техобслуживанию одной из школ в Нарве, которые приводит испанская газета El Mundo, если граница останется закрытой надолго, то эстонское государство и Европа должны будут инвестировать сюда больше, а не то город вымрет. Он получал много денег благодаря туризму и обслуживанию пересекающих границу людей, пишет ТАСС.

Ранее президент Эстонии Юлле Мадизе призвала найти гуманные способы сохранения возможности пересечения границы для семей, разделенных ею. Так она прокомментировала решение закрыть границу с Россией с 1 декабря под предлогом "российской угрозы".

Нарва – пограничный город, расположенный на неширокой реке с таким же названием. На противоположном её берегу, добраться на который можно по небольшому мосту, расположен российский Ивангород.