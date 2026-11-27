Свердловский облсуд оправдал полицейских по делу о превышении полномочий

Свердловский областной суд отменил обвинительный приговор Серовского районного суда сотрудникам патрульно-постовой службы. Силовикам вменялось превышение полномочий при задержании.

Читайте также: Уралец получил 22 года колонии за убийство и нападение с ножом на полицейского

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, инцидент произошел 15 января 2022 года в Серове: полицейские при задержании мужчины, находившегося в автомобиле, применили к нему силу и наручники, причинив телесные повреждения средней тяжести. Районный суд признал обоих виновными в превышении полномочий.

Оба силовика обжаловали приговор. Как установил областной суд, у сотрудников имелись все законные основания для остановки автомобиля и задержания пассажира. В машине были обнаружены психотропное вещество и части наркосодержащего растения, а водитель находился в состоянии наркотического опьянения и позже был осужден. Кроме того, задержанный оказывал активное сопротивление, блокировал двери авто, а водитель дважды наехал на полицейского при попытке скрыться.

Сотрудники ППС признаны невиновными и оправданы. За ними признано право на реабилитацию.