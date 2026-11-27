Врио главы Екатеринбурга поставил задачу привести город в порядок после снегопада

Врио главы Екатеринбурга Рустам Галямов провел совещание с главами районов. Темой стала уборка города после снегопада.

"Полностью согласен с недовольством жителей. Многие дороги, даже центральные, в накатах, как стиральная доска. Тротуары не очищены", - сообщил Галямов в своем канале по итогам совещания.

По его данным, с улиц Екатеринбурга за ночь вывезли почти 3,7 тысячи тонн снега. Еще 450 тонн техника перебросила с проезжих частей.

"Одновременно шла контрольная проверка дорожно-эксплуатационных управлений четырех районов – Железнодорожного, Чкаловского, Ленинского и Верх-Исетского. Несмотря на усиленный режим работы, выявлены недочеты: нехватка водителей, экономия реагентов и паузы. На всех оперативных совещаниях коммунальные службы бодро докладывали о полной готовности к зимнему сезону. Первый же снегопад показал проблемы. Поставил задачу к утру понедельника привести город в порядок", - заявил врио главы Екатеринбурга.

Накануне Рустам Галямов рассказал о борьбе с непогодой и пообещал детальный разбор.