В Донецке предотвратили покушение на высокопоставленного военнослужащего

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение с применением БПЛА на высокопоставленного военнослужащего в Донецке.

Задержана жительница республики 1997 г.р., работавшая на украинские спецслужбы. Она должна была навести ударные беспилотники на военного, сообщили в ФСБ. Женщина также передавала Киеву информацию о местах дислокации подразделений ВС РФ на территории ДНР.

По заданию кураторов женщина переехала в Донецк, где вела наблюдение за сотрудником одного из силовых ведомств, а также передавала украинской стороне информацию о его передвижениях.

Для покушения были задействованы три ударных беспилотника «Баба Яга» со взрывными устройствами. БПЛА были подавлены системой радиоэлектронной борьбы и обезврежены взрывотехниками.