Одумались? Президент Эстонии призвала не закрывать границу с Россией полностью

Президент Эстонии Юлле Мадизе призвала найти гуманные способы сохранения возможности пересечения границы для семей, разделенных ею. Так она прокомментировала решение закрыть границу с Россией с 1 декабря под предлогом "российской угрозы".

Мэр Нарвы Яан Тоотс и министр внутренних дел Игорь Таро накануне поспорили о последствиях закрытия границы. Тоотс заявил о вероятных финансовых потерях. Более того, ходят слухи, что Россия может закрыть железную дорогу, сказал он. И в Силламяэ тут же остановится завод по переработке редкоземельных металлов, откуда сырье поступает на нарвский завод по производству магнитов, а там работают почти 400 человек. Кто их будет обеспечивать?

"Наши люди пишут Деду Морозу, чтобы правительство к Рождеству открыло для собственных жителей коридор через границу", — сказал Тоотс. Он добавил, что это решение лишь создаст новые трудности для жителей. Таро в ответ снова повторил старые тезисы об "угрозах" со стороны России.

Решение Эстонии было принято после того, как местные власти заявили о попытке поджога завода, когда задержали восемь граждан Латвии, а обвинили Россию. Москва назвала обвинения Таллина голословными, а решение о закрытии границ — очередным проявлением русофобии.