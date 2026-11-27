Запрет на продажу вейпов ввели более половины регионов России

Законопроекты об ограничении розничной торговли вейпами приняли в более чем 50 регионах России из 89. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты.

В большинстве регионов закон будет действовать с 1 марта 2027 года и в течение пяти лет.

Ряд субъектов объявил о подготовке соответствующих законов. С их учетом решение о запрете приняли или заявили о таком намерении не менее 69 из 89 субъектов - более 75% регионов страны. В то же время власти Ставрополья от ограничения отказались.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что достаточно большое количество субъектов Российской Федерации "безмолвствуют" и не рассматривают эти вопросы. Он призвал депутатов в рамках региональной недели поработать с законодательными собраниями и главами регионов, чтобы синхронизировать запреты к марту 2027 года.