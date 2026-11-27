В Госдуме обсуждают платную тонировку для машин

Депутаты фракции "Новые люди" предлагают разрешить водителям использовать тонировку, если она не мешает обзору, - но только при условии ежегодной оплаты. Механизм хотят сделать простым: купил годовой абонемент - пользуешься тонировкой, не оплатил - рискуешь получить штраф. Об этом рассказал вице‑спикер Госдумы Владислав Даванков, его слова приводит "РИА Новости".

По словам Даванкова, идею уже обсудили со специалистами. Сейчас депутаты готовят законопроект и консультируются с правительством. При этом подчеркивают: платить разрешат только за тонировку, которая не ухудшает видимость.

Сейчас правила строгие: лобовое и передние боковые стекла должны пропускать не меньше 70 % света. Задние стекла можно затемнять свободно - при условии, что на машине стоят наружные зеркала заднего вида с обеих сторон. А зеркальные пленки нельзя клеить на любые стекла.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) предложит закон, который разрешит водителям тонировать передние боковые стекла при условии, что светопропускание будет не ниже 60 % от нормы по техрегламенту - сейчас для лобового и передних боковых стекол требуется не менее 70 % пропускаемого света, а штраф за нарушение составляет 500 рублей.