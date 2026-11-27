Жилая многоэтажка повреждена при атаке БПЛА на Петербург, пострадала женщина

Многоэтажный жилой дом поврежден при атаке БПЛА на Санкт-Петербург, пострадала женщина, она госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Уточняется, что в доме на ул. Лидии Зверевой повреждение получили фасад здания и остекление. Жильцы двух подъездов временно размещены в школе №575.

В Приморском и Выборгском районах повреждены в результате падения обломков БПЛА повреждены остекление и несколько автомобилей.

По данным властей, в сторону Петербурга летели 55 беспилотников. Из них 45 сбили над городом и Ленинградской областью, еще 10 — над Новгородской областью.