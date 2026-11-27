Долина выступила перед Ким Чен Ыном

Певица Лариса Долина выступила в Пхеньяне (столица Северной Кореи). Одним из слушателей стал лидер страны Ким Чен Ын.

По данным Минприроды России, мероприятие стало частью российско-корейского культурного обмена. Ким Чен Ын лично поблагодарил московских артистов за торжественный концерт.

Им завершился первый день пхеньянских заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР. С российской стороны в комиссии председательствует министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, с корейской – министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.