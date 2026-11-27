Роботы научились "договариваться" на ходу

Ученые Института AIRI создали способ, который помогает роботам согласовывать действия прямо во время движения. Разработку показали на конференции AI Journey 2026 в Москве, пишут "Известия".

Роботы обмениваются с "соседями" короткими сигналами со своими планами: сначала каждый просчитывает варианты, потом корректирует план с учетом других машин и только затем двигается дальше.

Как пояснил Алексей Скрынник из AIRI, раньше роботы принимали решения изолированно - из‑за этого возникали конфликты, например в узком коридоре оба могли попытаться проехать или, наоборот, застыть, уступая дорогу. Эксперимент с коридором помог снизить число таких ситуаций.

В симуляциях алгоритм успешно организовал работу более миллиона агентов, а в тестах с препятствиями решил 1598 из 1,6 тыс. задач.

Ранее российский антропоморфный робот "Теледроид" уже доставили на МКС 26 ноября на грузовом корабле "Прогресс МС-36", а работать он начнет в первом квартале 2027 года.