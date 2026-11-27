В Иркутск впервые за шесть лет прибыл поезд из Пекина

В Иркутск прибыл пассажирский поезд из Пекина. Это случилось впервые за шесть лет.

Он прибыл в 14.55 по местному времени, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

В конце весны 2026 г. стало известно, что РЖД рассматривает возможность запуска пассажирских поездов в Китай.

"РЖД, насколько я знаю, планируют запускать пассажирские поезда, может быть, не из Москвы, а из Иркутска, но коллеги сейчас смотрят", - сказал тогда министр транспорта России Андрей Никитин.

Ранее президент России Владимир Путин во время визита в Пекин заявил о планах продлить безвизовый режим между РФ и Китаем, введенный в прошлом году.