В Горнозаводском округе объявили конкурс на пост главы муниципалитета

В Горнозаводском муниципальном округе Пермского края объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы территории. Об этом Накануне.RU сообщили в думе Горнозаводского муниципального округа.

Документы от желающих участвовать в конкурсе будут принимать с 25 ноября по 28 декабря. Свои программы развития территории кандидаты представят на конкурсном испытании 20 января 2027 года.

Соответствующее решение приняли депутаты думы Горнозаводского муниципального округа на сегодняшнем заседании.

Напомним, экс-руководитель территории Вадим Лумпов покинул пост по решению губернатора Дмитрия Махонина. Причиной стали ситуация в округе и обращения жителей по вопросам отопления и горячего водоснабжения, уличного освещения, состояния дорог и вывоза твердых коммунальных отходов.