Оба родителя 12-детной семьи, в которой от голода умерла девочка, арестованы

Оба родителя 12-детной семьи из Вологды арестованы по делу об убийстве ребенка - ранее стало известно, что их пятилетняя дочь умерла от голода, а семилетний сын госпитализирован в тяжелой стадии истощения.

38-летняя мать девочки арестована до 25 января, как и отец, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Отец был арестован несколькими часами ранее.

По факту смерти пятилетней девочки возбуждено дело, квалифицированное как убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. Следствие ходатайствовало об аресте родителей.

Напомним, 26 ноября стало известно, что пятилетняя девочка из многодетной семьи умерла от истощения. Ее семилетний брат госпитализирован в истощенном состоянии, ему оказывается медицинская помощь. Семья состояла на профилактическом учете, в ней воспитывали 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. Законные представители за ними должным образом не ухаживали, жилищные условия СК оценил как ненадлежащие. Должностные лица органов системы профилактики не приняли своевременных мер по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Глава многодетной семьи из Вологды, где пятилетняя девочка умерла от истощения, всегда отказывался от помощи в виде продуктовых наборов. Отец детей говорил, что работа есть, денег достаточно, семья получает пособия, поэтому брать помощь продуктами – неприемлемо. Многодетная семья ежемесячно получала по 200 тысяч рублей в виде пособий, при этом родители отказывались платить за коммуналку и накопили долги более чем на полмиллиона.