Хуснуллин заявил, что определены сроки восстановления Крымского моста, но не назвал их

Вице-премьер российского Правительства Марат Хуснуллин заявил, что сроки восстановления Крымского моста обозначены. Однако не назвал их.

В видео, размещенном в соцсетях чиновника, говорится, что приняты все проектные решения, определены сроки, ответственные, необходимые материалы.

Напомним, Крымский мост поврежден в результате серии украинских атак в середине ноября. Известно, что повреждена основная балка пролета арочного моста и сама арка. СКР возбудил уголовное дело по статье "Теракт" по факту ударов по Крымскому мосту.

Ранее Хуснуллин заявлял, что рассматриваются два варианта восстановления моста. "Двигаемся параллельно двумя вариантами восстановления", - сказал Хуснуллин, также не приведя никаких подробностей. Президент страны Владимир Путин назвал Крымский мост исключительно мирным объектом и пообещал болезненный ответ на разрушение магистрали.